نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نادي روما عن صفقة سعود عبد الحميد رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد تقديم نادي روما الإيطالي للاعب سعود عبد الحميد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي السابق، والذي سينتقل رسميا إلى صفوف النادي الإيطالي.

موعد إعلان روما عن تقديم صفقة سعود عبد الحميد

وبحسب ما كشفته صحيفة الرياضية السعودية، فإن تقديم صفقة سعود عبدالحميد للإعلام رسميا، سيكون في تمام الـ11:00 من صباح الغد الثلاثاء، بتوقيت مصر والسعودية من أجل الإعلان عن انضمامه إلى صفوف روما.

ونجح نادي روما الإيطالي في حسم الاتفاق مع سعود عبد الحميد مدافع فريق الهلال السعودي، بعدما وافق النادي على بيعه بشكل رسمي.

ووصل سعود عبد الحميد إلى مدينة روما في إيطاليا، منذ ساعات قليلة تمهيدا للخضوع إلى الكشف الطبي، حتى يتم الإعلان رسميا من نادي روما عن الصفقة بعد أيام قليلة.