نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقترب من مزاملة رونالدو في النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي النصر السعودي، للتوقيع أحد نجوم باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف الفريق الأصفر وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يقترب من سكرينيار

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن نادي النصر أرسل عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وقال رومانو إن صفقة انتقال سكرينيار إلى النصر السعودي قد اقترب من الاكتمال.

وأشار المصدر إلى إن النصر طلب ميلان سكرينيار في صفقة انتقال دائم وسيتم قريبًا حسم الصفقة رغم وجود اهتمام إيطالي باللاعب.

ويستهدف النصر، تدعيم خط دفاعه بضم سكرينيار لكي يزامل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هذا الموسم.

ويعمل النصر، على تأمين مركز قلب الدفاع خاصةً أن لابورت ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف الحالي.