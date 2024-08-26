نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية تلقي القبض على سارق شقة أحمد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على سارق شقة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.



ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين بسرقه شقة أحمد سامي المدير الفني لسموحة وذلك عقب أيام قليلة من واقعة السرقة.



يذكر أن شقة أحمد سامي المدير الفني لسموحة كانت قد تعرضت لحادث سرقة وذلك يوم مباراة الإسماعيلي في بطولة كأس مصر.



وودع سموحة بطولة كأس مصر على يد الإسماعيلي بعد خسارته بهدفين نظيفين وذلك في دور الستة عشر من البطولة.