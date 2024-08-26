نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت يتعاقد مع سيد رمضان لاعب تنس الطاولة السابق بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بتروجيت اليوم الاثنين عن تعاقده مع سيد رمضان لاعب فريق تنس الطاولة السابق بنادي ألعاب دمنهور ونادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًا.



وجاء تعاقد نادي بيروجت مع سيد رمضان بعدما نال إشادة مدرب الفريق في النادي البترولي وبعد الاطلاع على حجم البطولات التي حققها رغم سنه الصغير.



ويعد سيد رمضان من التصنيف العام أول مصر تحت 21 سنة، وكان لاعبًا لمنتخب مصر فى بطولة نيجيريا الدولية وبطولة الكويت ومصر الدولية، وحصل على المركز الثاني فى بطولة الدورى العام مع نادى الزمالك.



كما حصل على المركز الثالث فردى رجال مع نادى طلائع الجيش ونادي الزمالك أيضًا، وحاصل على المركز الأول فردى فى بطولة الجامعات في عمان.