نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يتلقى عرضين للرحيل.. وسلوت يعارض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرفض الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، رحيل أحد لاعبي الفريق بعد تلقيه عرضين وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يرفض رحيل واتارو إندو

أوضح الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن واتارو إندو لاعب وسط ليفربول صاحب الـ "31 عامًا"، يدخل دائرة اهتمامات عدة أندية هذا الصيف.

وذكر كونور، إن نادي ليفربول رفض عرضين من أجل رحيل واتارو إندو متمسكًا باستمرار اللاعب بين صفوفه في الموسم الجديد.

وقال المصدر ذاته إن سلوت يؤكد على أهمية واتارو إندو بالنسبة لفريق ليفربول مشيرًا إلى أنه سيبقى في “أنفيلد” على الرغم من اهتمام أندية أخرى به.

وانضم واتارو إلى ليفربول في صيف 2023 قادمًا من شتوتجارت الألماني، وعقده مستمر مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2027.

وخاض واتارو، 44 مباراة مع فريق ليفربول بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا.