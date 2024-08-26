نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل بن شرقي يحسم مصير اللاعب من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الريان القطري والزمالك السابق، عن مصير انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الجديد.



وقال رشيد بن شرقي في تصريحات صحفية: "أشرف بن شرقي، لن يكون لاعبًا في صفوف الزمالك خلال الصيف الحالي".



وتابع: "اللاعب الآن في قطر ويمتلك عروض قطرية وسوف يحسم وجهته القادمة خلال الساعات القادمة".



وشدد: "بن شرقي كان لديه الرغبة الكاملة في الانتقال للزمالك، ولكن بعض الظروف هي التي تسببت في عدم حدوث ذلك".



واختتم رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، حديثه قائلا: "تصريحات زيزو ليست سببًا في عدم إتمام الزمالك، ملف التعاقد مع بن شرقي، ولا يوجد نصيب في انتقاله إلى الأبيض".