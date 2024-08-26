نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لينجليت بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفرنسي كليمونت لينجليت، سبب اختياره الانتقال إلى أتلتيكو مدريد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

توصل أتلتيكو مدريد، لاتفاق مع برشلونة من أجل استعارة كليمونت لينجليت حتى يونيو 2025، دون تفعيل خيار الشراء.

تصريحات لينجليت بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

قال لينجليت خلال تقديمه لاعبًا جديدًا في أتلتيكو مدريد: “هناك أشياء كثيرة جعلتني آتي إلى هذا النادي، مثل الفريق، المدرب، كل ما يجعل هذا النادي مميزًا للجميع. نحن في مكان جميل جدًا للعمل، مع المنافسة، مع مدرب يرفع مستوى اللاعب، أنا هنا من أجل كل هذه الأشياء”.

وتابع: "أشعر بفخر كبير، لقد كان اللعب ضد أتلتيكو دائمًا أمرًا مؤلمًا، أنا مُجتهد، سأحاول تقديم كل شيء لمساعدة الفريق وسأقدم 100%. أنا أفضل بدنيًا الآن وأعتقد أنه يمكنني المساهمة كثيرًا لتحقيق الانتصارات ومساعدة النادي".

وأضاف: "الأولوية الآن هي الأداء على أرض الملعب. أريد أن أؤدي بشكل جيد وأن أكون جيدًا في المباريات وأساعد الفريق وبعد ذلك سنرى. لدي عام على سبيل الإعارة وسأكون جاهزًا بنسبة 100٪ لتقديم نفس القدر من الأداء قدر الإمكان".

وواصل: “سيميوني؟ أنا متحمس جدًا، وأعتقد أنه يمكنني تعلم الكثير. لقد تطور قلوب الدفاع الذين مروا من بين يديه كثيرًا كلاعبين وكاشخاص. أنا هنا للتعلم ومساعدة الفريق”.