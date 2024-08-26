انت الأن تتابع خبر «بديل بن شرقي».. الزمالك يقترب من صفقة قوية في الانتقالات الصيفية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن المسؤولين في النادي الزمالك، بالتنسيق مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، اقتربوا من التعاقد مع أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم القادم من أجل عودة المنافسة على البطولات على المستوى المحلي والقاري، بعد الخروج من الموسم المنصرم ببطولة واحدة وهي الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك يقترب من أولى الصفقات الصيفية
- وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب عبد الرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي، أن هناك مفاوضات مع اللاعب من قبل المسؤولين في الزمالك من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب متغيب عن مران الفريق منذ أيام لرغبته في الرحيل عن صفوف الدراويش.
- وأشارت المصادر إلى أن اللاعب عبد الرحمن مجدي يضغط من أجل الرحيل عن صفوف الإسماعيلي حيث يمتلك عرضا من نادي بيراميدز واقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، إضافة إلى المفاوضات الأخيرة والعرض المقدم من نادي الزمالك.
- وأفادت المصادر، أن العرض المقدم من جانب نادي الزمالك إلى عبد الرحمن مجدي ما زال عرضا شفهيا حتى الآن، حيث بدأ المسؤولين في القلعة البيضاء في جس نبض اللاعب قبل التقديم بعرض رسمي، مشيرة إلى أن اللاعب رحب بخطوة الانتقال للزمالك وطلب من المفاوض التقدم بعرض رسمي إلى الإسماعيلي من أجل انهاء الصفقة في أسرع وقت.
- وأكدت المصادر أن اللاعب عبد الرحمن مجدي يمتلك عرضين من بيراميدز والزمالك، والقرار في يد إدارة نادي الإسماعيلي، ولكن في كل الأحوال اللاعب سيرحل عن صفوف الدراويش في الميركاتو الصيفي الحالي وفي انتظار تحديد مصيره النهائي، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لضمه، ضمن الحلول البديلة في حالة عدم التعاقد مع أشرف بن شرقي.