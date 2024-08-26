انت الأن تتابع خبر "رحل عن الزعيم من أجل اضواء أوروبا".. إستقبال تاريخي لـ سعود عبدالحميد في روما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل الظهير الأيمن الدولي السعودي سعود عبدالحميد، لاعب نادي الهلال، إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم، الاثنين 26 أغسطس، لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية، تم استقبال عبدالحميد بشكل رسمي، حيث تواجد بعض مسؤولي نادي روما في المطار لاستقباله، وهو ما جرى توثيقه في مقطع فيديو نشرته صحيفة “الرياضية-عاجل” عبر حسابها الرسمي.

غادر عبدالحميد السعودية

صباح اليوم من مطار الملك خالد الدولي متجهًا إلى إيطاليا، حيث سيخضع للفحوص الطبية اللازمة تمهيدًا لتوقيع عقده مع نادي روما، يترقب المتابعون بفارغ الصبر تفاصيل هذا الانتقال، الذي يمثل خطوة كبيرة في مسيرة اللاعب الدولية.

تسعى إدارة نادي روما

من خلال ضم عبدالحميد إلى تعزيز صفوف الفريق، خاصة في الجانب الدفاعي، يُنتظر أن يقدم اللاعب أداءً مميزًا بعد تجربة ناجحة مع نادي الهلال، حيث أثبت كفاءته في الدوري السعودي، كما يعزز هذا الانتقال من روابط التعاون بين الأندية الإيطالية والسعودية، ما يفتح المجال لفرص جديدة للاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية.

في سياق متصل

أثناء مؤتمر صحفي عقب مباراة الهلال السعودي الاخيره، ناقش مدرب الهلال، جورجي جيسوس، تأثير غياب اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتأثر برحيل سعود عبد الحميد المحتمل، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى نادي روما. وأكد جيسوس أن الهلال تمكن من تعويض غياب عبد الحميد بشكل جيد خلال اللقاء.

كما أوضح

جيسوس أن غياب نيمار دا سيلفا في الموسم الماضي لم يؤثر على أداء الفريق، وكذلك لم يكن لغياب مالكوم في مباراة اليوم أي تأثير سلبي، وأكد جيسوس أن قوة الهلال تكمن في الجماعية وليس في الأفراد، وهو ما يمثل سر نجاح الفريق في تحقيق البطولات.

وأضاف