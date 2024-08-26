انت الأن تتابع خبر جلسة حاسمة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل ومفاجأة بشأن ناديه الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل الاستعدادات للموسم القادم، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الفترة الأخيرة.

رحيل نجم الزمالك