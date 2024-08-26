انت الأن تتابع خبر عاجل| الهلال يُسعد جماهيره وإجراء رسمي جديد لـ ضم صفقة الموسم من الدوري الإنجليزي.. وفابرزيو رومانو يؤكد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ويتم غلق باب الانتقالات الصيفية للعام الجاري، لذلك يسعى نادي الهلال السعودي بقوة بالحصول على توقيع صفقة سوبر منتظرة قادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة، لتعويض الغياب المحتمل للاعبه سعود عبد الحميد الذي ينوي الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتراف الأوروبي، وكشفت تقارير رياضية أحدث التطورات فيما توصل إلى إليه الزعيم في المفاوضات الجارية الآن.

الهلال السعودي يقترب من ضم كانسيلو

وكشفت أحدث التقارير أن الهلال السعودي تقدم بالفعل بعرض رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، يطلب فيه الحصول على الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب نادي مانشستر سيتي، وذلك بطلب مباشر من جورجي جيسوس من أجل تدعيم هذا المركز، وهو الأمر الذي أكده أيضًا الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على منصة أكس.

وأشار رومانو أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع جواو كانسيلو خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدًا مسئولي النادي يرغبون بقوة في حسم الصفقة في أقرب وقت، لذلك تقدموا بعرض ضخم للغاية، وتم تقديمه لوكيل أعمال اللاعب البرتغالي خورخي مينديز، من أجل العمل على تقريب وجهات النظر وحسم الصفقة نهائيًا.

بديلًا لسعود عبد الحميد