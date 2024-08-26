نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جوميز يوافق على سفر نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن بالاجازة، من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.



يأتي ذلك أغسطس لأداء مناسك العمرة، حتى يوم يوم 28 أغسطس، بعدما تم الطلب منه تأجيل أجازته للمشاركة في الكأس.

وعقب خروج الزمالك من بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش، تم الموافقة لروقا على السفر.

معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية للاعبي الزمالك

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و27 أغسطس الجاري، قبل استئناف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادًا للموسم الجديد.



واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم المقبل.