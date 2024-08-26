نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يبرم أولي صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن حسم ليفربول الإنجليزي صفقة انتقال حارس مرمي منتخب جورجيا جيورجي مامارداشفيلي لاعب فالنسيا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد رومانو أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلي مراحلها النهائية، ولم يتبقي سوي الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ليفربول يتعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي

وأضاف أن تم الاتفاق علي انتقال جيورجي مامارداشفيلي إلي صفوف الفريق الإنجليزي بمقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلي 5 ملايين يورو امتيازات، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني في الحصول علي 10% من عائد بيع الحارس الجورجي مستقبلًا.

وأفاد أن الحارس الجورجي وصل إلي العاصمة الإنجليزية "لندن" اليوم "الأثنين" لإجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع علي عقود انضمامه إلي الريدز حتي يونيو 2030.

وأوضح أن جيورجي مامارداشفيلي سيبقي حتي نهاية الموسم الحالي داخل جدران فالنسيا، ثم ينتقل إلي صفوف ليفربول ابتداءا من يونيو 2025.

