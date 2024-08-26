نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم الأمر.. تفاصيل عقد كييزا مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين والموافق السادس والعشرون من أغسطس الجاري عن مفاجأة جديدة بشأن مصير اللاعب فيديريكو كييزا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة.

ويحظى كييزا بمتابعة واهتمام كبير من جانب إدارة برشلونة التي تسعى للتعاقد معه في هذا الميركاتو لتعزيز الفريق الفترة القادمة.

كما يسعى برشلونة لإنهاء صفقة التعاقد مع كييزا كي تكون بديلة للصفقة التي فشل فيها الفترة القليلة الماضية وهي بضم نيكولاس ويليامز من أتلتيك بلباو.

تفاصيل عقد كييزا مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فقد اتفق كل من برشلونة وإدارة يوفنتوس حول إنهاء تعاقد الكتالوني مع كييزا من السيدة العجوز الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يوقع كييزا على عقد ثلاث سنوات مع نادي برشلونة الإسباني كما ستبلغ الصفقة نحو 12 مليون يورو ويحصل جوهرة اليوفي على راتب نحو 4 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون كمتغيرات.

