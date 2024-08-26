هانز فليك يصدم نيمار حول إمكانية عودته إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المدرب هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صدمة كبرى إلى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى النادي الكتالوني.

موقف فليك من عودة نيمار إلى برشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النجم البرازيلي، نيمار يرغب في الرحيل عن نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابعت "سبورت"، أن نيمار يود الرحيل عن الهلال السعودي، والعودة مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار عرض نفسه على برشلونة، لمعرفة إمكانية عودته مرة أخرى إلى الفريق في الصيف الحالي، إلا أن هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني قد رفض عودة اللاعب.

واختتمت، أن هانز فليك لا يود العمل مع نيمار، بسبب أنه عائد حديثا من الإصابة؛ ولن يكون في قمة مستواه، حيث يرى أنه من الأفضل التعاقد مع مركز الظهير الأيسر، أو مهاجم يجيد اللعب في هذا المركز.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة، يسعى لحسم التعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما رفض فليك فكرة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

