انت الأن تتابع خبر جوارديولا يحذر منافسي مان سيتي: هالاند أصبح "الكابوس" للمدافعين في البريميرليج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثنى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على مهاجم فريقه إرلينج هالاند، واصفاً إياه بأنه “أكثر حدة من أي وقت مضى”، هذا التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة فريقه القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبعه العديد من التصريحات التي يرى أنها لا بد أن يثير الرعب في نفوس الفرق الأخرى والتي تنافس السيتي في وجود هالاند.

تصريحات جوارديولا عن هالاند

في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، سجل هالاند 52 هدفاً، وواصل تألقه في الموسم الثاني بتسجيل 38 هدفاً، مما أهله للفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بينما زاد من حدته في الموسم الحالي والذي بدأه بقوة، حيث سجل 4 أهداف في مباراتين فقط بالبريميرليج، واحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ومن الصعب أن يلحق به أحد، في حين سجل محمد صلاح هدفين، بواقه هدف في كل مباراة خلال الجولتين السابقتين.

قال جوارديولا: “لدي شعور بأن هالاند أصبح أكثر حدة، فهو بعد الحصص التدريبية، يبقى لفترة أطول لممارسة العرضيات، وهو ما لم يكن يفعله في الموسم الماضي بسبب عدم اكتمال لياقته، ولأنه لم يكن مثاليا مثل ما هو الآن.

السيتي يرعب خصومه