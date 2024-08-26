نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق فليك على مواجهة رايو فاليكانو ومصير نجوم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مواجهة نظيره نادي رايو فالكيانو في مشوار الليجا الإسبانية مساء الثلاثاء ومصير نجوم الفريق الفترة القادمة.

ويحتضن ملعب كامبو دي فوتبول مباراة قوية تجمع بين فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في الجولة الثالثة من مشوار الدوري الإسباني.

وقال فليك قبل مباراته غدًا أمام فالكيانو: "أمر مهم أن نخطط للمباراة ونسعى للفوز بكل لقاء نلعبه، نأمل للتتويج بالليجا ولكن الطريق لا يزال طويل، ويبدو ان البداية كانت جيدة، قد تتغير الأحداث لكننا سُعداء جدًا بأول ظهور، مُتأكد أن مُباراة رايو ستكون صعبة".

وواصل حديثه عن فيرمين لوبيز: "ارتاح لعشر أيام بعد البطولات مع المُنتخب الوطني، لقد نجح في تقديم أداءً جيدًا للغاية بالألعاب الأولمبية، أمر جيد أننا نملكه وقد أثبت ذلك امام بيلباو، لكن كأي لاعب آخر عليه التحسن رغم أننا سُعداء بمُساهمته وعقليته كحال زُملائه بالفريق".

وأردف: "مع اليورو وكوبا أميركا، فالأندية الكبيرة تواجه مواقف كهذه مع الغيابات والإرهاق لكن هذا ليس عذر علينا الظهور ب(11) لاعب بأرض الملعب حتى مع امتلاك خيارات قليلة بدكة البُدلاء".

وتابع عن اللاماسيا: "في ألمانيا قد يبرز اللاعبين الشباب، لكن ثلاث لاعبين بنفس الفترة هذا أمر ليس اعتيادي إطلاقًا، ما يقوموا به هؤلاء الأسماء جيد للغاية، شاهدتُ مباراة برشلونة ب أمام ريال أونيون أمس وسعيد بالمستوى الذي يُقدموه".

وعن روكي قال: "لا أستطيع القول بأنني لا أعتمد عليه، لقد وصل في وضع ليس سهل على الإطلاق وتحدثتُ معه، ما شاهدته وفق ما قدمه بالبرازيل يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي، أتمنى له التوفيق وأن يتحسن مستواه".

وأتم: "الهدف الحالي الفوز أمام رايو والسير خطوة خطوة، هذه الطريقة التي نعتمدها الآن".

