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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض فريق السكة الحديد مواليد 2007 للخسارة بنتيجة 3/1 أمام نظيره بتروجيت وديا استعدادا للموسم الجديد 2024/2025، المباراة التي أقيمت بملعب دار الوقود بالتجمع الخامس.

تقدم فريق بتروجيت بهدفين نظيفين، قبل أن يقلص السكة الفارق والسيطرة على المباراة، وإهدار أكثر من فرصة أبرزها ضياع ركلة الجزاء، عن طريق يوسف عاطف.

«السكة الحديد 2007» يخسر من بتروجيت وديا استعدادا للموسم الجديد

وعكس سير اللقاء أحرز الفريق البترولي الهدف الثالث، بعد دقائق قليلة من إهدار فريق السكة لركلة الجزاء، لينتهي اللقاء بخسارة فريق السكة الحديد مواليد 2007 أمام بتروجيت بثلاثية مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق 2007 يتكون من:

صلاح أبو الفتوح - المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين

محمد إبراهيم - رئيس قطاع الناشئين

كمال أمين - نائب رئيس القطاع

رامي سعد - مدير فني قطاع الناشئين

إحسان الشحات - مدير فني مدربي حراس المرمى

عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع

إسلام كاظم - مدير فني

مصطفى عادل - مدرب عام

محمد مهني - مدرب حراس مرمى

سامح ربيع - إداري

محمد أبو السعود - طبيب

