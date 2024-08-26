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أحمد جودة - القاهرة - «السكة الحديد 2005» يتعادل مع أفريكانو سبورت وديا استعدادا للموسم الجديد

تعادل فريق السكه الحديد مواليد 2005 أمام نظيره أفريكانو سبورت، بهدفين لكل فريق وديا استعدادا للموسم الجديد 2024/2025، المباراة التي أقيمت على ملعب نادي شباب الجزيرة

شهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، وكانت واحدة من أسرع وأقوى المباريات.

وسيطر الفريق على معظم مجريات اللقاء، سجل هدفي السكة كلا من «محمد السيد حمو، ومحمد ربيع».

الجدير بالذكر أن الجهاد الفني والإداري لفريق السكة الحديد مواليد 2005 يتكون من

صلاح أبو الفتوح المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين

محمد إبراهيم - رئيس قطاع الناشئين

كمال أمين - نائب رئيس القطاع

رامي سعد - مدير فني قطاع الناشئين

إحسان الشحات - مدير فني مدربي حراس المرمى

عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع

أحمد سراج - مدير فني

محمود محمد مدرب عام

مصطفى مهني- مدرب حراس مرمى

سيد شوقي - مدير إداري

دكتور محمد أبو السعود - طبيب

