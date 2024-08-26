نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كييزا النهائي من الانتقال إلى برشلونة.. وكيله يفجرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وكيل أعمال اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن موقف اللاعب النهائي من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل كييزا يكشف موقف اللاعب من الانضمام إلى برشلونة

وأكد وكيل كييزا في تصريحات له، أن رغبة اللاعب هي الانضمام إلى برشلونة، ويود اللعب بقميص الفريق الكتالوني في المستقبل، من أجل التتويج معه بالبطولات.

وأوضح، أن حسم الصفقة بشكل رسمي في الوقت الحالي في يد برشلونة، والذي يبحث عن لاعب آخر في نفس المركز.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول عرض رسمي من أجل الموافقة على بيع كييزا؛ بعدما خرج من حسابات تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس في الفترة الأخيرة.

