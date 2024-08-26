أنشيلوتي يتخذ قرارا مثيرا في ريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس

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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قرار جديد قبل مواجهة نظيره لاس بالماس، في الجولة الثالثة القادمة من بطولة الدوري الإسباني.

كارلو أنشيلوتي يفكر في قرار جديد قبل مواجهة لاس بالماس

وبحسب ما كشفته صحيفة ريليفو الإسبانية؛ فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في تغيير خطة لعب فريق ريال مدريد إلى 4-4-2 مرة أخرى؛ وخاصة عقب إصابة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جناح الفريق الملكي.

وكان فريق ريال مدريد يسير على هذه الخطة، منذ أن كان يتولى قيادة الفريق المدرب الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان، وتوج مع الملكي بالعديد من البطولات المحلية والقرية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يستعد لمواجهة نظيره لاس بالماس، يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

