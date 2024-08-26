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أحمد جودة - القاهرة - علق هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على مصير فريقه من الصفقات الجديدة خلال الفترة القادمة.

هانز فليك يعلق على صفقات برشلونة الجديدة 2024

وشهدت الأونة الأخيرة اهتمام كبير من جانب برشلونة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين أمثال نيكولاس ويليامز من أتلتيك بلباو وفيديريكو كييزا من يوفنتوس الإيطالي لتعزيز الفريق.

وجاء حديث فليك حول ذلك الأمر من خلال تصريحات أدلى بها إلى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ورايو فاليكانو في الليجا.

ويواجه برشلونة نادي رايو فاليكانو مساء الغد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وقال فليك بشأن ذلك: "نحن راضون عما يفعله الفريق، وسعيد بطريقة عمله والتدريبات، هُناك تركيز عالي وكثافة عالية وهذا يظهر بالمُباريات، لو تدربت بنسبة (80%) لن تُقدّم (100%) في المُباريات مع ذلك نحن نُحلل المُباريات كي نتحسن ونُظهر الإيجابيات بقادم المواعيد".

وأتم عن سوق الانتقالات: "أركز على الفريق الذي لدي، سعيد جدًا بالفريق واللاعبين الذين أملكهم، لو حدثت تغييرات ستمنح الفريق جودة أكثر فمُرحب بها بكل تأكيد".

