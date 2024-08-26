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أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود جلسة لبحث خطة الإعداد للمرحلة المقبلة والتي تشمل المشاركة في البطولات العالمية والقارية وبطولات الرانك العالمي.

جلسة باتحاد المصارعة لتحفيز اللاعبين وبحث خطة الإعداد للبطولات المقبلة

حضر الجلسة كل من اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد والدكتور أشرف حافظ والعميد إبراهيم عادل مصطفى وأحمد رشاد وسيد جمعه أعضاء مجلس الإدارة والدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد وحسام عبد اللطيف مساعد المدير التنفيذي.

وكشف العميد إبراهيم عادل مصطفى أن الجلسة شهدت تكريم مجلس الإدارة للاعبين عبداللطيف منيع ومحمد جبر على جهودهما خلال الفترة الماضية وتحفيزهما من أجل العمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة وتقديم الدعم اللازم لهما من أجل اعتلاء منصات التتويج القارية والعالمية خاصة وان الثنائي لديهم قدرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على كل الألقاب.

وأكد اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد خلال الجلسة على قيام الاتحاد بشكل عاجل ببحث سبل إعادة المصارعة المصرية سريعا إلى منصات التتويج القارية والعالمية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة مستمر في دعمه لابنائه من المصارعين وسيتم توفير كل سبل الدعم من أجل الاستعداد بقوة لأولمبياد 2028.