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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أن مدرب المنتخب الوطني مورتن ويهورست، سيغيب عن أول مباراتين في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإجهاد.

مدرب الدنمارك يغيب أمام سويسرا وصربيا

وتولى ويهورست (53 عاما) تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد استقالة مورتن هجولماند في يوليو/تموز الماضي بعد اليورو.

وفي بيان، قال بيتر مولر مدير المنتخبات في الاتحاد الدنماركي "من المحزن تعرض مورتن لوعكة صحية سيغيب على إثرها عن المباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية".

وأضف "للأسف يؤثر الإجهاد على الكثير من الدنماركيين، وهو أمر نأخذه على محمل الجد. مورتن يحتاج إلى راحة البال".

وسيقود لارس كنودسن، الذي ينتمي للجهاز الفني للمنتخب الوطني منذ مارس/آذار الماضي، الفريق أمام سويسرا (5 سبتمبر/أيلول) وصربيا (بعدها بثلاثة أيام) إلى جانب اللاعب السابق دانييل آجر الذي تم تعيينه مساعدا لويهورست منذ 3 أسابيع.

