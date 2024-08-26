نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل لاعب جديد عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم ريال بيتيس صفقة انتقال المهاجم البرازيلي الواعد فيتور روكي لاعب برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع فيتور روكي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بالإضافة إلي وجود بند بأحقية الشراء.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي دخول الهلال السعودي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الصفقة لصالح ريال بيتيس.

ريال بيتيس يستعير فيتور روكي

وانتقل روكي البالغ من العمر 19 عاما إلي صفوف برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أتليتيكو باراناينسي البرازيلي بمقابل 40 مليون يورو.

وشارك المهاجم البرازيلي مع البارسا في الموسم الماضي في 16 مباراة، أحرز هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.

