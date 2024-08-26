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أحمد جودة - القاهرة - تعرض أولي تانر جناح كارديف سيتي لإصابة في ساقه بعد سقوط لوحة إعلانية عليه أثناء احتفاله بهدف مع الجماهير في التعادل 1-1 على ملعب سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وغادر اللاعب (22 عامًا) الملعب لفترة وجيزة للعلاج لكنه تمكن من العودة. وأشار مساعد المدرب عمر رضا إلى أن وجود إجراءات أمنية إضافية حول الملعب ربما كان من الممكن أن يمنع الجماهير من التوجه نحو اللوحات الإعلانية.

سقوط لوحة إعلانية على لاعب كرة قدم





وأضاف "إنها لوحة إعلانية ثقيلة سقطت هناك وأصيب أولي بجرح كبير في ساقه. إنه بخير، لقد واصل اللعب لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب لمدة 30 ثانية وكان من الممكن أن يؤثر ذلك علينا في تلك الفترة. كل هذه الأمور يمكننا النظر لها لتحسينها".



وقال تانر عن الحادث "سأقبل ذلك إذا كان ذلك يعني أننا سنسجل هدفًا".



وفي يوم السبت الماضي، اضطر لاعبا وست هام يونايتد جارود بوين وتوماش سوتشيك إلى إنقاذ فتى جمع الكرات الذي حوصر تحت لوحة إعلانية بعد انهيارها أثناء احتفال المشجعين بهدف.

