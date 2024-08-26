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أحمد جودة - القاهرة - وجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رسالة خاصة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعد مباراة فريقه ضد بلد الوليد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

بيريز يوجه رسالة لمبابي بعد فشل التسجيل أمام بلد الوليد

لم يتمكن مبابي من التسجيل خلال أول مباراتين له في "الليغا"، وبالتحديد خلال ظهوره الأول على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مواجهة بلد الوليد، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0.

وفقًا لتقرير نشرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تواجد بيريز في غرفة ملابس الفريق بعد المباراة لتهنئة اللاعبين على تحقيق أول فوز في الدوري هذا الموسم، بعد تعادلهم في المباراة الافتتاحية ضد ريال مايوركا.

كما أفادت التقارير أن بيريز أجرى محادثات شخصية مع عدد من اللاعبين، وكان من بينهم مبابي. خلال الحديث، أعرب بيريز عن دعمه للنجم الفرنسي قائلًا: "كنت قريبًا جدًا من التسجيل اليوم في عدة محاولات... لا شك أنك ستسجل في المباراة المقبلة".

يُذكر أن مبابي انضم إلى ريال مدريد مجانًا هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. وتمكن من تسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد خلال الفوز على أتالانتا بنتيجة 2-0 في كأس السوبر الأوروبي.