نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم الفرنسي لينجليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أتلتيكو مدريد صفقة انتقال المدافع الدولي الفرنسي كليمو لينجليه لاعب برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع كليمو لينجليه علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن برشلونة نجح في تمديد عقد مدافعه الفرنسي كليمو لينجليه حتي يونيو 2027.

وانضم لينجليه البالغ من العمر 29 عاما إلي صفوف البارسا موسم 2018 قادما من إشبيلية بمقابل 35.8 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد يستعير مدافع برشلونة

وخرج المدافع الفرنسي الموسم الماضي إلي أستون فيلا علي سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق الإنجليزي في 25 مباراة، صنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويستعد أتلتيكو مدريد لملأقاة نظيره إسبانيول يوم الأربعاء القادم الموافق 28 أغسطس في تمام الساعة العاشرة والنصف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

