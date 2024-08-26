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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي ولامين مصدري فرحة برشلونة وآس تعلق على انطلاقة إندريك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأثنين الموافق 25 - 8 - 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- هذا وقت اليوفنتوس
- انطلق كفارا مع كونتي
- تورينو يا له من قوي
- ميلان ابرا يتعثر
- انزاغي يريد اظهار الصورة الحقيقية للانتر
كورييري ديلو سبورت
- حتى النهاية
- عملية انتقال نيكو وكونسيساو يتابعهما اليوفي
- موسيقى الانتر
- ميلان يتجه إلى القاع
- نابولي يضغط من اجل لوكاكو وماكتوميناي
- العناق الكبير لديبالا
ماركا
- اندريك يكسر الباب
- الريال 3-0 بلد الوليد
- اتلتيكو مدريد 3-0 جيرونا
- غريزمان يقود الاتلتيكو بقوة
- الدنمارك 22-23 اسبانيا الذهب يذهب للمحاربين
آس
- ريال مدريد 3-0 بلد الوليد
- هذا الطفل هو قديس
- اتلتيكو مدريد 3-0 جيرونا
- الهداف لورينتي
- عمل بطولي
موندو ديبورتيفو
- لامين وليفاندوفيسكي مصدري الفرح
- اندريك يشعل البرنابيو
- الاتلتيكو يظهر بقوة وبشكل جدي
ليكيب
- ندم اولمبيك مارسيليا بعد التعادل امام ريمس
- ملوك الارقام القياسية
- نوريس يحبط فرستابن
- نويورك ينتظر نجمته