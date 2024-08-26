نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي ولامين مصدري فرحة برشلونة وآس تعلق على انطلاقة إندريك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأثنين الموافق 25 - 8 - 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت هذا وقت اليوفنتوس

انطلق كفارا مع كونتي

تورينو يا له من قوي

ميلان ابرا يتعثر

انزاغي يريد اظهار الصورة الحقيقية للانتر كورييري ديلو سبورت حتى النهاية

عملية انتقال نيكو وكونسيساو يتابعهما اليوفي

موسيقى الانتر

ميلان يتجه إلى القاع

نابولي يضغط من اجل لوكاكو وماكتوميناي

العناق الكبير لديبالا ماركا اندريك يكسر الباب

الريال 3-0 بلد الوليد

اتلتيكو مدريد 3-0 جيرونا

غريزمان يقود الاتلتيكو بقوة

الدنمارك 22-23 اسبانيا الذهب يذهب للمحاربين آس ريال مدريد 3-0 بلد الوليد

هذا الطفل هو قديس

اتلتيكو مدريد 3-0 جيرونا

الهداف لورينتي

عمل بطولي موندو ديبورتيفو لامين وليفاندوفيسكي مصدري الفرح

اندريك يشعل البرنابيو

الاتلتيكو يظهر بقوة وبشكل جدي ليكيب ندم اولمبيك مارسيليا بعد التعادل امام ريمس

ملوك الارقام القياسية

نوريس يحبط فرستابن

نويورك ينتظر نجمته