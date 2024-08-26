نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان.. البصمة الأولى لأتلتيكو مدريد أمام جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص أتلتيكو مدريد انتصاره الأول في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3-0 على ضيفه جيرونا، في الجولة الثانية للمسابقة.

وافتتح النجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة، نفذها بتسديدة رائعة، واضعًا الكرة قوية على يمين باولو جادزانيجا، حارس مرمى جيرونا، داخل الشباك.



وحافظ أتلتيكو على زخمه الهجومي في الشوط الثاني من اللقاء، ليضيف ماركوس يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 49، عبر قذيفة صاروخية، فشل جادزانيجا في التصدي لها لتستقر الكرة في مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، أضاف كوكي الهدف الثالث لأتلتيكو بعد متابعته لتمريرة من يورينتي.



بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد، الذي تعادل مع فياريال في الجولة الافتتاحية للموسم، إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد جيرونا، الذي افتتح لقاءاته في البطولة بالتعادل مع ريال بيتيس، عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر (قبل الأخير).

