الهلال يمارس هوايته بفوز مريح على الأخدود في دوري روشن

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رياض - احمد صلاح - وقد أحرز الهدف الأول اللاعب الصربي ميتروفيتش بعدما تلقي عرضية متقنة من اللاعب عبد الله الحمدان،وجاء نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بعد عرضية من نفس اللاعب الحمدان ليسجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفريقه،وقبل نهاية الشوط الأول جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب سافيتش من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني