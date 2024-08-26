الهلال يمارس هوايته بفوز مريح على الأخدود في دوري روشن

انت الأن تتابع خبرالهلال يمارس هوايته بفوز مريح على الأخدود في دوري روشن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وقد أحرز الهدف الأول اللاعب الصربي ميتروفيتش بعدما تلقي عرضية متقنة من اللاعب عبد الله الحمدان،وجاء نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بعد عرضية من نفس اللاعب الحمدان ليسجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفريقه،وقبل نهاية الشوط الأول جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب سافيتش من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.
ومع بداية الشوط الثاني
- استمر الهلال في فرض أسلوبه الهجومي،بينما حاول أصحاب الأرض الاعتماد على الهجمات المرتدة التي حملت بعض الشئ من الخطورة،واستطاع الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لفرص خطيرة من انفراد لأصحاب الأرض،لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهذه النتيجة.
- وبذلك يبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بهذا الفوز مواصلا تحقيق العروض القوية المميزة التي اعتاد عليها جمهور الزعيم في الفترة الأخيرة