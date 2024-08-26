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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار على فريق بلد الوليد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يعلق على حقيقة معافبة مبابي في ريال مدريد

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال أنشيلوتي: "يجب على أي لاعب يشعر بالإرهاق أن يُبدي ذلك، ولكن خلال 40 عامًا من مسيرتي لم أواجه هذا الأمر من قبل. يجب على اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية في هذا الجانب، خاصةً أنني أمتلك الكثير من الخيارات. أقول هذا هنا لأنني قد أوضحت ذلك لهم بالفعل."

وأضاف: "حققنا الفوز وعلينا أن نكون سعداء بذلك. لقد واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول حيث كنا بطيئين في تحريك الكرة، لكن في الشوط الثاني تحسنا بشكل ملحوظ، وكنا أكثر حركة وسرعة. دفاعيًا، قدمنا أداءً أفضل مقارنةً بمباراة مايوركا، وهذا بفضل جهود الجميع وليس فقط المهاجمين."

وعن أداء كيليان مبابي، قال أنشيلوتي: "نحن لا نعاقب مبابي أو نقيده عندما يلعب كمهاجم صريح. إنه لاعب رائع وسريع، يتحرك بذكاء دون الكرة ويستغل المساحات بشكل مثالي. اليوم حصل على ثلاث أو أربع فرص وسيواصل التسجيل كما يفعل دائمًا، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه."

وفيما يتعلق باللاعب إندريك، علق أنشيلوتي: "إندريك يظهر بمستوى جيد جدًا ولديه إمكانيات كبيرة. لقد أظهر جودته في الهدف، حيث يتحكم بالكرة بسرعة ولديه تسديدة قوية جدًا. إنه مهاجم خطير في المساحات الضيقة."

واختتم حديثه بالإشارة إلى أردا جولر، قائلًا: "جولر يتحسن واليوم كانت فرصة جيدة له. نحن بحاجة إلى منح الجميع دقائق للعب حتى يستمروا في التطور والتأقلم مع الفريق. كل مباراة تشكل فرصة جيدة لمن يحصلون على دقائق أقل."

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 3 نقاط في المركز الثامن.