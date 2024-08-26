نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات مفاوضات برشلونة للتعاقد مع فيدريكو كييزا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني إلى حسم صفقة التعاقد مع فيدريكو كييزا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل النادي الكتالوني على ضم كييزا ليكون بديل لفشل صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن برشلونة لم يقدم أى عرض رسمي للسيدة العجوز من أجل الحصول على خدمات كييزا.

وأضاف رومانو:"مسؤولي برشلونة فتحوا خطوط اتصال في الأيام الأخيرة مع وكيل كييزا".

يذكر أن يوفنتوس منفتح بشكل كبير على بيع كييزا خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما خرج من حسابات تياجو موتا مدرب البيانكونيري.

