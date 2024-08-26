نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير نجم ريال مدريد من الرحيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف أندري لونين من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة إلى اقتراب لونين من الرحيل عن ريال مدريد من أجل الحصول على فرصة في اللعب بشكل أساسي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية فأن لونين سيبقي مع ريال مدريد ولن يرحل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استقر على بقاء لونين ضمن صفوف النادي الملكي.