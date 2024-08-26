نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الجمهور في كل مكان بصفة عامة ومحبي برشلونة بصفة خاصة خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة لهذه المباراة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في مشوار بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويحتضن ملعب كامبو دي فوتبول أحداث مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في مشوار الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة ورايو فالكيانو في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق والبحرين وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني

وتنقل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

