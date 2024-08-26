نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر تياجو موتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، مساء اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: دانيلو، بريمر، جاتي، كامبياسو

الوسط: تورام، ويا، لوكاتيلي

الهجوم: دوجلاس لويز، يلدز، فلاهوفيتش

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا عبر قناة Ad sports premium 1HD.