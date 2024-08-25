نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يضرب بولونيا بثلاثية نظيفة وكونتي يحقق فوزه الأول بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نابولي في حصد ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على بولونيا بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل نابولي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بينما يحتل بولونيا المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

أحداث مباراة نابولي وبولونيا

جاء الشوط الأول متواضعا من الجانبين ولم يشهد الكثير من الخطورة على مرمى الفريقين وكاد ينتهي بالتعادل السلبي حتى نجح نابولي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47 عندنا أطلق كفارتسخيليا تمريرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى دي لورينزو الذي أطلق الكرة في الجانب الأيسر من مرمى بولونيا ليعلن عن تقدم نابولي بهدف على بولونيا.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بولونيا تعديل النتيجة ولكن دون جدوي بينما كان لاعبو نابولي مسيطرون على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما انطلق كفارتسخيليا نجم نابولي واقتحم دفاع بولونيا ليسدد كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء التي انطلقت لتسكن شباك بولونيا وتعلن عن ثاني أهداف اللقاء.

واصل لاعبو نابولي سيطرتهم على أحداث الشوط حتى سجلوا ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 95 عندما مرر ديفيد نيريس نجم نابولي الكرة إلى جيوفاني سيميوني الذي اطلق الكرة لتسكن شباك بولونيا وتعلن عن الهدف الثالث في اللقاء وينتهي اللقاء بفوز نابولي بثلاثية نظيفة.