نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جناح فيورنتينا ينتقل إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم يوفنتوس الإيطالي صفقة انتقال الجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع نيكولاس غونزاليس قادما من فيورنتينا علي سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وانتقل نيكولاس غونزاليس إلي صفوف فيورنتينا صيف 2021 قادما من شتوتجارت الألماني بمقابل 24.5 مليون يورو.

يوفنتوس يضم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس

وشارك الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر مع 26 عاما مع فريقه السابق "فيورنتينا" الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالهم 14 هدف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد اليوفي لملاقاة نظيره هيلاس فيرونا يوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".