بعد ظهوره الأول في البيرنابيو.. مبابي يوجه رسالة خاصة لجماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفرنسي كيليان مبابي أول مباراة له كلاعب في صفوف ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" وتحدث عن مشاعره حيال هذه التجربة.

مبابي يوجه رسالة خاصة لجماهير ريال مدريد

شارك مبابي كأساسي في مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة الثانية.

في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد، عبر مبابي عن سعادته قائلًا: "كانت لحظة رائعة، وأنا سعيد جدًا لأنني بدأت مسيرتي في البيرنابيو بالفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف مبابي: "كانت ليلة عظيمة، والجماهير كانت مذهلة. أشكركم جميعًا على هذه اللحظة الرائعة ودعمكم للفريق ولي".

وأكد: "كنا مصممين على الفوز بأول مباراة لنا، ونحن سعداء للغاية ونطمح للمزيد. اللعب في هذا الملعب كان حلمًا، ولكن لدينا مباراة يوم الخميس ونتطلع للفوز مجددًا".

وسيواجه ريال مدريد فريق لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 يوم الخميس المقبل.