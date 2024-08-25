نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يوجه رسالة نارية بعد تصريحاته المتداولة: "هتكلم متقلقوش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن التصريحات التي ترددت اليوم على لسانه من إحدى الوسائل الإعلامية في مصر.

ونشر زيزو على قصة قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إنستجرام": "كل اللي بيحصل دا بيبينلك قد ايه احنا فاضيين، قد ايه الناس معندهاش حاجة واحدة مهمة في حياتها تعملها".

وتابع: "الحياة دلوقتي عبارة عن اتنين قاعدين مع بعض بيفكرو هيكدبوا في ايه النهاردة، بيفكروا إزاي نفبرك اخبار ونولع الدنيا ونجيب ريتش".

واختتم: "هتكلم متقلقوش بس كل حاجه ليها وقتها".

وكانت قد أثارت بعض التصريحات التي نشرتها تقارير صحفية على لسان نجم الزمالك، جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآثار العديد من التساؤلات من قبل الجماهير.

تصريحات زيزو مع إحدى وسائل الإعلام

قال: “من المقرر أن ينتهي عقدي في الموسم المقبل ويحق لي التوقيع في ينايرالمقبل لأي ناد آخر ورغم ذلك لم يعقد معي المسؤولون في مجلس الإدارة سوى جلسة واحدة فقط للتجديد منذ عدة أشهر، كما أنني وانتظرت أكثر من مرة من أجل عقد جلسات أخرى من الاتفاق على التجديد لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف: "تم إبلاغي برغبتهم في التجديد ثم تارة أخرى أبلغوني بضرورة بيعي نظرا للظروف المالية التي يمر بها النادي والتي أرغب أن أكون سببا في المساهمة في حلها خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: "وفقا للعقد المبرم بيني وبين إدارة النادي ووفقا للوائح الدولية فإنه يحق لي التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل.. لكنني لا أرغب في ذلك ولا أفكر فيه على الإطلاق لأنني أرغب في أن يستفيد النادي من بيعي وأن أكون سببًا في حل المشاكل المالية الطائلة والمديوينات الملقاه على عاتقه في الفترة الأخيرة".

واختتم على العروض المقدمة له من أجل الرحيل عن الزمالك مجانًا: " بالتأكيد..عرضوا عليّ أكثر من ناد الرحيل مجانا.. لكنني لا أفكر في هذا الأمر نهائيا ولن أفعله احتراما وتقديرًا لجماهير الزمالك وللنادي الذي صنعت معه مجدا كبيرًا وحصدت معه البطولات".