نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خزينة الهلال السعودي تجني رقمًا ضخمًا من بيع نجوم الفريق.. آخرهم سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي الهلال السعودي في إنعاش خزينتها برقم ضخم من خلال بيع عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت آخر التقارير قد أوضحت أن سعود عبدالحميد في طريقه إلى روما الإيطالي من أجل الإنضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد بيع نهائي.

ودخل خزينة نادي الهلال السعودي من بيع عقود لاعبي الفريق الأول خلال فترة انتقالات الصيف الحالي 81 مليون ريال سعودي حتى الآن.

حصل الهلال على 49 مليون ريال من بيع ماتيوس بيريرا إلى كروزيرو، و10 مليون ريال من بيع سلمان الفرج إلى نيوم.

بالإضافة إلى 10 مليون ريال من بيع معاذ فقيهي إلى الاتحاد السعودي، فضلًا عن 12 مليون ريال من بيع سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.

