ماذا قدم سعود عبد الحميد في رحلته مع الهلال السعودي قبل الاحتراف؟

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أحمد جودة - القاهرة - بات سعود عبدالحميد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على موعد مع خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماذا قدم سعود عبد الحميد في رحلته مع الهلال السعودي؟

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت مع نظيرتها في روما الإيطالي على بيع سعود عبدالحميد في الميركاتو الصيفي الحالي.

سعود عبدالحميد صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى ‎الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022 قادمًا من اتحاد جدة.

ولعب سعود عبدالحميد 121 مباراة، وساهم خلالهم بـ24 هدف، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 19 هدف، واستطاع صناعة 156 فرصة سانحة للتسجيل، و4482 تمريرة ناجحة خلال جميع المسابقات التي شارك فيها الهلال.