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أحمد جودة - القاهرة - يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة يوم ٣٠ أغسطس الجاري قادمًا من سويسرا.

وكان المدرب السويسري قد حصل على أجازة بعدما نجح فريقه في حسم لقب الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

موعد عودة كولر إلى القاهرة

ومن المقرر أن يعود كولر إلى القاهرة يوم ٣٠ أغسطس الجاري بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها.

وسيقوم المدرب السويسري بعقد اجتماع مع جهازه المعاون عقب عودته من سويسرا لمناقشة التحضير للموسم الجديد.

