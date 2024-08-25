نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو وسافيتش يتنافسان على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الأهداف الثلاثة الأفضل في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن في الموسم الجديد 2024-2025.

ويتنافس كريستيانو رونالدو لاعب النصر بهدفه في مرمى الرائد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، مع هدف البرازيلي لوكاس كال لاعب الرياض عبر كرة متحركة من خارج منطقة الجزاء في مرمى الوحدة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف.

بالإضافة إلى هدف الصربي سيرجي سافيتش لاعب فريق الهلال من كرة ثابتة في مرمى الأخدود خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشرت الرابطة الأهداف الثلاثة المرشحة لحصد جائزة الأفضل في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين التي شهدت تسجيل 20 هدفًا من أجل التصويت عليها من قبل الجمهور.

