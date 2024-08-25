دياز يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد
قاد النجم الدولي المغربي إبراهيم دياز فريقه ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" هذا الموسم، وذلك على ضيفه بلد الوليد بثلاثية دون رد في الجولة الثانية اليوم الأحد.
افتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 49، قبل أن يضيف اللاعب البديل المغربي إبراهيم دياز الهدف الثاني بحلول الدقيقة 88.
وعاد النجم المغربي دياز ليصنع الهدف الثالث للبديل البرازيلي إيندريك فيلبي، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد الذي تعادل في الجولة الأولى أمام مايوركا (1-1) رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد الفائز على إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الماضية، عند ثلاث نقاط.
وفي نفس الجولة، حقق ليجانيس الفوز على ضيفه لاس بالماس (2- 1)، فيما تعادل ألافيس مع ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دياز يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.