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أحمد جودة - القاهرة - قاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، فريقه للفوز على برينتفورد، بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبريميرليج.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، خاض فان ديك مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب آنفيلد.

فان دايك يحقق رقما مميزا مع ليفربول في ليلة المئوية

وفاز فان دايك في 82 مباراة مع ليفربول في البريميرليج وخسر 2 فقط وتعادل في 16.

وكان الفرنسي باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد، قد جمع (263 نقطة) في أول 100 مباراة له على أرضه مع فريقه في المسابقة، أكثر بنقطة وحيدة من فان ديك، الذي جمع (262 نقطة).