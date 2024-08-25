عاجل.. كارلو أنشيلوتي يحسم مصير نجم ريال مدريد من الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مصير لاعبه أندريه لونين حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد

وارتبط لونين بالرحيل عن الملكي الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة أفضل للعب والتألق وسط عدم قدرته على ذلك في ظل وجود تيبو كورتوا.

وكشف أنشيلوتي عن مصير لونين الفترة القادمة في تصريحات بعد مباراته ضد بلد الوليد مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بثلاثية دون رد على بلد الوليد في مباراته التي احتضنها ملعب السانتياجو برنابيو مساء اليوم.

وقال أنشيلوتي بشأن مصير لونين: "هو مستمر معانا ولن يرحل".