نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يزف بشرى سارة بشأن أزمة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن انفراجة ونهاية أزمة مستحقات مساعدي الجهاز الفني الأسبق بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدر حكما بإيقاف القيد عن نادي الزمالك بسبب مستحقات أجواش وأوليفيرا وجوانزاليس، مساعدي فيريرا.

انفراجة في أزمة الزمالك

وأكد المصدر على سداد مستحقات روي أجواش المدرب المساعد وأندريه أوليفيرا مدرب الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء، تم تحويل مستحقاتهما المتاخرة.

وعقب سداد المستحقات المتأخرة سيتم رفع القيد من الغد بعد إرسال المخالصة.

ويستعد نادي الزمالك لبداية مشواره في بطولة الكونفدرالية "كأس الاتحاد الافريقي " وذلك بمواجهة الشرطة الكيني، في إطار ذهاب دور الـ32.