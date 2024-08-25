نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رفع إيقاف القيد عن نادي مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس بتلقيه خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب التونسي مروان الصحراوي.

عاجل.. رفع إيقاف القيد عن نادي مودرن سبورت

وكان الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع اللاعب مروان صحراوي بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقًا.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة وقبل أيام من فتح فترة القيد الأولى لتنفيذ جميع الصفقات المطلوبة لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.