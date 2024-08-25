نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي بستاد سنتياجو برنابيو في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
موعد مباراة ريال مدريد ضد بلدالوليد
وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مساء الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد
- حراسة المرمى: كورتوا
- خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، جارسيا.
- خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.
- خط الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسوس.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
اسم القناة: ITV 4
القمر الاصطناعي: استرا astra 2E
التردد: 10758
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 22000
اسم القناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الإستقطاب: عمودي
القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E
معدل الترميز: 30000
إسم القناة: Match Tv
التردد: 4026
القمر الإصطناعي: Yamal 401
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 14940
اسم القناة: ادمان IDMAN
التردد: 11169
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر الاصطناعي: AzerSpace 46°E
NTV SPOR
Turksat 1C 42 شرقا 11892 عمودي 12800 5/6 مفتوح.
Turksat 1C 42 شرقا 11054 أفقي 30000 5/6 مفتوح.